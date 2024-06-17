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فريق التحرير

17 يونيو 2024

أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية منذ اليوم الأول في موسم حج 1445هـ

حج 2024
أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية منذ اليوم الأول في موسم حج 1445هـ

أوضحت وزارة الصحة أن أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الحادي عشر من ذي الحجة 1445هـ.

وأشارت الصحة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

وبينت الصحة أنها أجرت 24 عملية قلب مفتوح، و 249 قسطرة قلبية، و 1006 عمليات غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 4082 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الصحة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

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