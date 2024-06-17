إصابة خطيرة لمبابي أمام النمسا

أصيب نجم ريال مدريد كيليان مبابي فى الأنف فى الدقائق الأخيرة من مباراة النمسا ضد فرنسا التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 1-0، التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب “مركور شبيل أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقامة حاليًا فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وتوقفت أحداث المباراة مع اقتراب الدقيقة 90 بعد إصابة مبابي في الأنف، ما جعله يسقط على الأرض وسقوط الدماء من أنفه ما تسبب في استبداله مباشرة لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

جاء هدف المباراة عن طريق اللاعب ماكسيمليان ووبر بمرماه في الدقيقة 37 من عمر المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين.

بهذه النتيجة تواجد منتخب فرنسا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وتسجيل هدفًا والحفاظ على نظاف شباكه.