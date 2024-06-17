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18 يونيو 2024

إصابة خطيرة لمبابي أمام النمسا

رياضة
إصابة خطيرة لمبابي أمام النمسا

أصيب نجم ريال مدريد كيليان مبابي فى الأنف فى الدقائق الأخيرة من مباراة النمسا ضد فرنسا التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 1-0، التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب “مركور شبيل أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقامة حاليًا فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وتوقفت أحداث المباراة مع اقتراب الدقيقة 90 بعد إصابة مبابي في الأنف، ما جعله يسقط على الأرض وسقوط الدماء من أنفه ما تسبب في استبداله مباشرة لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

جاء هدف المباراة عن طريق اللاعب ماكسيمليان ووبر بمرماه في الدقيقة 37 من عمر المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين.

بهذه النتيجة تواجد منتخب فرنسا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وتسجيل هدفًا والحفاظ على نظاف شباكه.

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