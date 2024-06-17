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فريق التحرير

18 يونيو 2024

خبير في الشأن الروسي لـ”الوئام”: الحرب الأوكرانية حققت مكاسب كبيرة لأمريكا

دوليات
خبير في الشأن الروسي لـ”الوئام”: الحرب الأوكرانية حققت مكاسب كبيرة لأمريكا

يتواصل التصعيد في المواقف والقرارات بين روسيا والغرب، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وكان آخر القرارات تخصيص واشنطن 50 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة لصالح كييف، من أجل مواصلة الحرب ضد موسكو.

وبالنسبة إلى توابع الإجراء وهل سيكون هناك رد روسي، يصف أحمد دهشان، باحث في معهد موسكو للعلاقات الدولية، المتخصص في الشؤون الأوراسية، القرار بالمتهور، وستكون له آثار سلبية للغاية، وسيخلق حالة من القلق حتى بالنسبة إلى حلفاء الولايات المتحدة؛ لأن أهم ما يميز النظام العالمي بقيادة واشنطن وجود “حُرمة للأموال” والملكية الخاصة للدول، لكن ما حدث أنه تم التحفظ على أموال موسكو والتصرف فيها لصالح كييف، دون قرار أممي وسند قانوني، وتعد هذه سابقة في التاريخ الحديث، والأوروبيون مترددون في قبول هذا القرار.

ويرى أحمد دهشان، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن روسيا تمتلك الكثير من الأدوات للرد على أمريكا، ومنها قرار بورصة موسكو تعليق التداول بالدولار الأمريكي واليورو، كما توجد داخل الأراضي الروسية أصول أمريكية تفوق قيمتها الـ300 مليار دولار، حجم الأموال الروسية المجمدة، وتستطيع موسكو التحفظ عليه ومصادرتها.

ويضيف المتخصص في الشأن الروسي أن دول أوروبا المتضرر الأكبر من القرار الأمريكي بالتصرف في الأموال الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، لأنه من الوارد أن تفعل واشنطن هذا الأمر مع أي عاصمة من العواصم الأوروبية، كما تخشى دول القارة العجوز من إصدار موسكو قرارا بالتحفظ على أصول الاتحاد الأوروبي الكبيرة جدا داخل روسيا، مشيرا إلى أن الأمر الأخطر في القرار الأمريكي فقدان الثقة في النظام العالمي الذي وضعته أمريكا، وهي أول من اخترقته.

ويتابع دهشان: “الصراع الروسي الأوكراني مفيد لأمريكا على عدة أصعدة؛ لأنه أخضع أوروبا بالكامل للهيمنة الأمريكية، وأدى إلى زيادة المساهمة المالية في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وعدد الأعضاء الأوروبيين مثل فنلندا والسويد، كما نشطت الحرب المجمع العسكري الصناعي الأمريكي بحصول واشنطن على الأموال، مقابل إرسال الأسلحة لأوروبا”.

وينهي الباحث في معهد موسكو للعلاقات الدولية حديثه قائلا: “أمريكا لن تنخرط في الصراع، فهذه حرب رائعة لواشنطن تحقق المكاسب دون بذل أي مجهود، والصراع مرشح للتصاعد داخل أوكرانيا فقط، وروسيا تستعد للضغط وتحقيق مكاسب على الأرض، حتى بدء الشتاء، بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية والأوروبية، على أمل تقوية موقفها التفاوضي بشكل أكبر”.

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