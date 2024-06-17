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18 يونيو 2024

باحث سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو وعد بايدن بإنهاء الحرب عسكريا قبل الانتخابات الأمريكية

دوليات
باحث سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو وعد بايدن بإنهاء الحرب عسكريا قبل الانتخابات الأمريكية

رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا لوقف إطلاق النار يوم 31 مايو، فإن المفاوضات لا تزال جارية لإنهاء الصراع لعدم التوصل لصيغة اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

القرار كانت قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، واعتمد بتأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع روسيا عن التصويت.

وعن تنفيذ الهدنة ووقف الحرب، يقول أحمد عطا، الباحث السياسي في منتدى الشرق الأوسط للدراسات، إنه يوجد انقسام بين القيادة الإسرائيلية لوقف الحرب، متسائلا: هل يملك بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنهاء الحرب على غزة؟

ويؤكد أحمد عطا، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن الضمانة الوحيدة لوقف الحرب في غزة موافقة كل الحكومة الإسرائيلية، وليس عبر الضغوط الأمريكية؛ لأن أمريكا أداة داعمة وليست ضاغطة، موضحا أن المجتمع الدولي راهن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لفتح المعابر وتقديم المساعدات ووقف حرب الإبادة الإنسانية والمجاعة، وهو ما فشلت فيه بامتياز.

ويرى الباحث السياسي أن أصحاب رؤوس الأموال والصهيونية المسيحية يدعمون إسرائيل بشكل مطلق، ويتحكمون في الإدارة الأمريكية؛ بسبب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل، كما أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يسعى للوصول إلى حل على حساب حركة حماس ومن أجل إنقاذ الإسرائيليين.

ويتابع عطا: “الحلول المطروحة تخدم بشكل كبير إسرائيل والتي تُصدر عبر إعلامها موافقتها على الهدنة الأمريكية، بهدف تهدئة الضغط والرأي في الشارعين الأوروبي والعالمي، ومع الأسف الرهان على أي قرارات دولية صدرت من مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي رهان خاسر؛ لأنها خسرت صلاحيتها ومصداقيتها في هذه الحرب”.

ويشير عطا إلى نقطة مهمة، وهي تلقيه معلومة عبر مصادر أمريكية أن نتنياهو وعد بايدن بإنهاء الحرب على غزة بكل الطرق العسكرية، قبل نهاية الصيف والانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى لا يكون هناك أي محاسبة من الشارع الأمريكي للإدارة الأمريكية.

 

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