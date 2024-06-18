تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.12 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، حيث طغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وبحلول الساعة 0316 بتوقيت هرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.15% إلى 84.12 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.17% إلى 80.19 دولار للبرميل.

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وفي الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين القياسيين أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع بدعم من الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط ستنخفض مع بدء موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط استمرار خفض الإمدادات من تحالف أوبك+.