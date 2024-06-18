أول تعليق من عمرو دياب على واقعة “الصفع” المثيرة للجدل

شارك الفنان المصري عمرو دياب في حفل العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3: القاضية”، في موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي في الرياض، في ثاني أيام عيد الاضحي المبارك، والذي قدمه الإعلامي عمرو أديب.

وتحدث الهضبة مع الإعلامي عمرو أديب عن الفيلم الذي يراه عملاً مختلفًا بصبغة عالمية، مؤكدًا حرصه على حضور العرض الخاص للفيلم لمساندة أصدقائه القائمين على العمل.

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وقال الهضبة: “من 35 سنة وأنا معنديش غير جمهوري، بقولهم أنا بقدركم وبحبكم، وكل سنة وأنتوا طيبين”.

ويعد هذا أول تعليق لعمرو دياب بعد واقعة صفعه معجبًا في إحدى حفلات الزفاف، والتي أثارت غضباً وجدلاً كبيرين في الأوساط المصرية.