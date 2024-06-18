محلل سياسي لـ”الوئام”: الحرب الشاملة على لبنان ستكون كارثية

الوئام – خاص

يتخوف الشعب اللبناني من اندلاع حرب شاملة قد تؤثر في مسيرة البلاد التي تشهد عدم استقرار سياسي واقتصادي من الأساس، في ظل استمرار الهجمات العدوانية الإسرائيلية على الشريط الجنوبي من لبنان.

حرب شاملة

ومن جانبه حذر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني طارق أبوزينب، من خطورة انزلاق الوضع إلى حرب شاملة من الجانب الإسرائيلي على لبنان، و في حال حدوث الحرب الشاملة فالتداعيات الاقتصادية على لبنان والخسائر ستكون كارثية في ظل الظروف غير المهيأة عربيًا ودوليًا لإعادة إعمار لبنان.

وأضاف “أبوزينب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الشعب اللبناني بكافة طوائفه، يرفض الحرب ويرفض انزلاق لبنان في أي صراع دولي أو إقليمي تحت شعار وحدة الساحات”.

جهود عربية

وتابع السياسي اللبناني: “اللبنانيون يعولون على جهود الأشقاء العرب ومنها السعودية ومصر وقطر وغيرهم وأصدقاء لبنان فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لفصل ارتباط لبنان عن الحرب في غزة مع إصرار اللبنانيين على استمرار جهود اللجنة الخماسية التي تعمل لدفع اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.