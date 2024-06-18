محلل سياسي لـ”الوئام”: المرشح الإصلاحي الوحيد ينافس بقوة في الانتخابات الإيرانية

تكهنات عديدة تثار حول الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 28 يونيو الجاري داخل إيران، جراء تعدد مُرشحي المعسكر المحافظ الأمر الذي يهدد بتفتيت الأصوات، وسط تأكيدات أخرى بأن الانتخابات ستتحول لتنافس بين أجنحة المحافظين وتصب في صالح المرشح الإصلاحي الوحيد مسعود بزشكيان.

حالة التنافس

وقال الدكتور محمد خيري، المدير التنفيذي للمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن الانتخابات الإيرانية تشهد حالة من التنافس الكبير بين التيارين المحافظ والإصلاحي، خاصة مع إعلان بعض الرؤساء الإصلاحيين السابقين دعم بزشكيان من أمثال محمد خاتمي، الذي أعلن عن دعمه للمرشح الإصلاحي، علاوة على إعلان وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف دعمه أيضًا لبزشكيان.

وأضاف “خيري” في تصريحات خاصة لـ”الوئام “، أن التيار المحافظ يسعى هو الأخر لدعم سعيد جليلي وهو أقوى مرشحي التيار المحافظ، الذي يعد أحد أبرز النافذين في المجتمع الإيراني والحاصل على الضوء الأخضر من المرشد للترشح في الانتخابات الرئاسية.

تعزيز وجود التيار المحافظ

ولفت المدير التنفيذي للمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إلى أن ما يحدث يشير إلى حالة الزخم السياسي الكبير والتطلع للتيار المحافظ لتعزيز وجوده في المجتمع الإيراني، بعد اتهامات له بالفشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية، والخروج من أزمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.