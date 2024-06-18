عرفات وحفر الباطن والصمان الأعلى حرارة بالسعودية بـ 48 درجة

سجلت عرفات وحفر الباطن والصمان اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في السعودية، بـ 48 درجة مئوية، وسجلت مكة والمدينة المنورة ومنى ومزدلفة 47 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.