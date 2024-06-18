“الأرصاد” يحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 يونيو 2024

“الأرصاد” يحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة

محليات
“الأرصاد” يحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة موسم الحج

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة بين الثانية عشرة ظهرًا والثالثة عصرًا.

ودعا المركز إلى ضرورة اتباع إرشادات الجهات المختصة لتفادي الإجهاد الحراري والإصابة بضربة الشمس.

اقرأ أيضًا: عرفات وحفر الباطن والصمان الأعلى حرارة بالسعودية بـ 48 درجة

هذا وسجلت عرفات وحفر الباطن والصمان اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في السعودية، بـ 48 درجة مئوية، وسجلت مكة والمدينة المنورة ومنى ومزدلفة 47 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

 

تابعنا: