“الأرصاد” يحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة بين الثانية عشرة ظهرًا والثالثة عصرًا.

ودعا المركز إلى ضرورة اتباع إرشادات الجهات المختصة لتفادي الإجهاد الحراري والإصابة بضربة الشمس.

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هذا وسجلت عرفات وحفر الباطن والصمان اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في السعودية، بـ 48 درجة مئوية، وسجلت مكة والمدينة المنورة ومنى ومزدلفة 47 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.