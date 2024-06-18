موعد مباراة البرتغال والتشيك في اليورو

يستهل منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مشواره فى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بمواجهة قوية أمام التشيك، فى المباراة التى تجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “ريد بول آرينا”، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة للبطولة الأوروبية المقامة حاليا على الأراضي الألمانية وتستمر حتى 14 يوليو.

وتقام مباراة البرتغال ضد التشيك في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

ويلعب منتخبا البرتغال والتشيك، في المجموعة السادسة من أمم أوروبا يورو 2024، برفقة كل من جورجيا، وتركيا، اللذان يلتقيان في السابعة من مساء اليوم، وخسرت البرتغال مرة واحدة في 5 مواجهات ضد جمهورية التشيك مقابل 4 انتصارات.