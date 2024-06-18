مبابي يكمل اليورو بقناع واقٍ بعد الإصابة

تعرض منتخب فرنسا لضربة قوية في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقامة حاليًا في ألمانيا، بسبب إصابة نجمه الأول كيليان مبابي في مباراة النمسا التي جمعت الطرفين أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة.

وتعرض كيليان مبابي نجم ريال مدريد للإصابة بكسر في الأنف ما أدى إلى حدوث نزيف وهو ما دفع الجهاز الطبي لعلاج المهاجم ومن ثم تم استبداله في الدقيقة 89 من المباراة.

وقال الاتحاد الفرنسي، في بيانه له، إن كيليان مبابي تعرض لكسر في الأنف في مباراة النمسا أمس الاثنين، وقد يخضع لعملية جراحية وارتداء قناع واقٍ خلال باقي مباريات اليورو مع الديوك الفرنسية.

وخطف منتخب فرنسا فوزًا صعبًا بهدف نظيف على النمسا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.