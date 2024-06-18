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  • 9 - 11
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

18 يونيو 2024

رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حج 2024
رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين الشريفين

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.

وأشاد بن زايد في برقيته بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في يسر وسهولة وأمان.

كما انضم إلى التهاني كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث أعربا عن خالص تهانيهما لخادم الحرمين الشريفين بهذا الإنجاز الكبير.

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