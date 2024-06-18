نجاح عملية استبدال مفصل ورك لحاجة مغربية في مستشفى الملك فيصل بمكة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية استبدال مفصل ورك لحاجة مغربية تبلغ من العمر سبعين عامًا.

وصلت الحاجة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بعد تعرضها لسقوط تسبب في كسر في عنق عظمة الفخذ اليمنى. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء جراحة استبدال نصف المفصل لتمكينها من استعادة القدرة على الوقوف والمشي بشكل طبيعي.

تميزت العملية بالسرعة والكفاءة، حيث تم تجهيز المريضة وإجراء العملية في غضون يوم واحد فقط من تنويمها، واستغرقت الجراحة حوالي ساعة ونصف.

وقد تكللت العملية بالنجاح التام، حيث تمكنت الحاجة من استعادة وظائف المفصل والوقوف والمشي مرة أخرى بفضل الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي الذي تلقته.

وبعد التأكد من تعافيها واستعادتها لنشاطها، سُمح للحاجة بمغادرة المستشفى لاستكمال مناسك الحج، في لفتة إنسانية تعكس حرص المستشفى على تقديم أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن.