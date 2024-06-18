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فريق التحرير

18 يونيو 2024

قادة عرب يهنئون القيادة بالنجاح الكبير والتنظيم الدقيق لموسم الحج 2024

حج 2024
قادة عرب يهنئون القيادة بالنجاح الكبير والتنظيم الدقيق لموسم الحج 2024 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهاني والتبريكات من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ.

ملك البحرين

أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن إعجابه بالتنظيم الدقيق والخدمات المميزة التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بأعمال التوسعة المستمرة في المسجد الحرام والتطور التقني الذي يشهده الحج.

وأكد الملك حمد بأن ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات ملحوظة في تسهيل حركة الحجاج وتأديتهم للمناسك المختلفة يأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة السعودية برعاية كريمة من الملك سلمان وحرصه الشديد على توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للحجاج والمعتمرين طوال العام وفي مواسم الحج بشكل خاص.

وكذلك أشاد الامير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بالدور البارز الذي قامت به المملكة العربية السعودية في إنجاح موسم الحج لهذا العام، وقدم بدوره تهنئة مماثلة لكل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

أمير الكويت

أما بالنسبة لدولة الكويت، فقد توجه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتهنئة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مثنياً على الخطوات المتميزة والتطور الملحوظ في أعمال التوسع والتحسين في المرافق والخدمات الخاصة بالحرمين الشريفين، والتي تسهم بشكل كبير في تقديم وتسهيل مختلف العبادات والشعائر الدينية لحجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في تنظيم الحج وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج.

وأثنى على الدور الكبير الذي لعبه الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالعزيز بن سعود في الإشراف على تنفيذ خطة الحج.

رئيس الإمارات

ومن جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تهانيه القلبية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي، وذلك بعد النجاح اللافت للنظر الذي حققته المملكة في التنظيم والإدارة الفعالة لشؤون الحجاج خلال الموسم الحالي.

كما قدم أيضاً كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، تهنئتهما إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده بهذه المناسبة.

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