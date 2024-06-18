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فريق التحرير

18 يونيو 2024

تمنح أملاً للآلاف في الولايات المتحدة.. جو بايدن يعلن عن حزمة قرارات لتسهل الهجرة

دوليات
تمنح أملاً للآلاف في الولايات المتحدة.. جو بايدن يعلن عن حزمة قرارات لتسهل الهجرة الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف البيت الأبيض النقاب عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تسهيل عمليات الهجرة وتحسين أوضاع العديد من الأفراد والأسر الذين يعيشون داخل الأراضي الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعتبر فيه الهجرة أحد الموضوعات الحيوية والحاسمة ضمن أجندة الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ طالما استخدم هذا الملف من قبل المرشحين سواء في الحزب الجمهوري أو الديمقراطي كوسيلة لجذب أصوات الناخبين وتعزيز مواقفهم السياسية.

إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن جملة هذه التدابير يأتي متزامناً مع الانتقادات الحادة التي يوجهها إليه خصومه وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب ما يصفونه بـ “تساهله المفرط” في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.

وأوضح بايدن بأنه عازم على تطبيق سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة العمل على إيجاد حلول منصفة وعادلة للعديد من الحالات الفردية والأسرية التي تحتاج بالفعل إلى الدعم والمساعدة.

وبموجب البرنامج الجديد الذي طرحه بايدن، سيتم منح تصاريح إقامة وعمل للأفراد المتزوجين من مواطنين أمريكيين، إضافة إلى الأطفال الذين هم تحت سن 21 عاما، وهو ما يتوقع أن يعود بالنفع على قرابة المليون شخص، كما ستعمل إدارة بايدن على تسهيل وتبسيط إجراءات حصول حاملي الشهادات الجامعية على تأشيرات العمل في حال تلقيهم عروضاً للعمل داخل الولايات المتحدة.

ويشمل ذلك أيضًا الحاصلين على الحماية بموجب برنامج القاصرين المهاجرين الذي طبقته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2012.

ومن المتوقع أن تلقى هذه القرارات ترحيباً واسعاً من جانب المنظمات الحقوقية ومجموعات الدفاع عن حقوق المهاجرين، والتي كانت تطالب منذ فترة طويلة بضرورة تبني مثل هذه السياسات الإيجابية التي تخفف المعاناة عن الأسر والأفراد الراغبين في العيش والعمل داخل أمريكا.

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