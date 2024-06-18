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فريق التحرير

18 يونيو 2024

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج

حج 2024
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج الحجاج في موسم حج 1444

توجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى الحكومة والشعب السعودي، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه موسم الحج لعام 1445هـ.

وأشاد شيخ الأزهر بالجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات لتيسير أداء مناسكهم في أجواء روحانية تسودها الوحدة والتآلف والسكينة.

وأثنى الطيب على حرص المملكة على توفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضتهم على أكمل وجه.

وفي ختام تهنئته، دعا شيخ الأزهر الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمتع سائر بلاد المسلمين بالسلام والرخاء.

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