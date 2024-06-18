مسح وتقييم أكثر من 3 آلاف كيلومتر.. شبكة الطرق بالمدينة المنورة تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

أكدت الهيئة العامة للطرق استعدادها التام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المتوجهين إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج، وذلك بعد تنفيذها سلسلة من أعمال الصيانة والسلامة المكثفة على شبكة طرق المدينة المنورة، بهدف ضمان رحلة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.

وشملت جهود الهيئة مسح وتقييم أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق، وإزالة ما يزيد عن 100 ألف متر مربع من الكثبان الرملية المتراكمة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بطول 132 كيلومترًا، ومسح وإصلاح أكتاف الطرق على امتداد أكثر من 1017 كيلومترًا.

كما قامت الهيئة بتنظيف أكثر من 1000 موقع لمجاري الأودية، حرصًا على سلامة الطرق وانسيابية الحركة المرورية.

واعتمدت الهيئة في تنفيذ هذه الأعمال على أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك أسطول المسح والتقييم الضخم الذي يضم 18 معدة، والذي يعد الأكبر من نوعه عالميًا.

كما استخدمت الهيئة لأول مرة معدة إعادة تدوير الأسفلت، التي تقوم بكشط وإعادة سفلتة الطرق في نفس الموقع، مما يسهم في تسريع وتيرة أعمال الصيانة وتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن.