راموس يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

كشف سيرجيو راموس حقيقة اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري.

وقال راموس فى المؤتمر الصحفى الذي عقده ظهر اليوم، للحديث حول رحيله عن إشبيلية: “أتيحت لي الفرصة للاستمرار في إشبيلية لكنني اتخذت قرار المُغادرة بعد مشاورة نفسي وعائلتي، لقد عُدت إلى إشبيلية من أجل هدفين أساسيين: تكريم الراحلين بويرتا ورييس و كذلك عائلتي، ومداواة الجرح الذي كان بيني و بين الجماهير، عندما يتحقق هذان الهدفان فقد حان وقت رحيلي”.

وأشار راموس: “حتى يومنا هذا لا يزال لديّ الجوع ولا أفكر في الاعتزال، لم أجلس بعد لأرى إلى أين سأذهب. سنرى ما سيحدث. لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بلداً يجذب انتباهي ولكن عليك دائماً أن تنظر إلى أمور أخرى قبل اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات”.

وتابع لاعب إشبيلية السابق: “في الحقيقة كنت أود الذهاب مع المنتخب الوطني. لقد فعلت كل ما بوسعي ولكن هناك أشياء لا تعتمد عليّ. يؤلمني كثيراً عدم تمكني من تمثيل بلدي في بطولة أوروبا. أتمنى أن تستمر إسبانيا على هذا النحو”