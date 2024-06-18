راموس يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 يونيو 2024

راموس يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم
رياضة
راموس يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

كشف سيرجيو راموس حقيقة اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري.

 

وقال راموس فى المؤتمر الصحفى الذي عقده ظهر اليوم، للحديث حول رحيله عن إشبيلية: “أتيحت لي الفرصة للاستمرار في إشبيلية لكنني اتخذت قرار المُغادرة بعد مشاورة نفسي وعائلتي، لقد عُدت إلى إشبيلية من أجل هدفين أساسيين: تكريم الراحلين بويرتا ورييس و كذلك عائلتي، ومداواة الجرح الذي كان بيني و بين الجماهير، عندما يتحقق هذان الهدفان فقد حان وقت رحيلي”.

 

وأشار راموس: “حتى يومنا هذا لا يزال لديّ الجوع ولا أفكر في الاعتزال، لم أجلس بعد لأرى إلى أين سأذهب. سنرى ما سيحدث. لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بلداً يجذب انتباهي ولكن عليك دائماً أن تنظر إلى أمور أخرى قبل اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات”.

 

وتابع لاعب إشبيلية السابق: “في الحقيقة كنت أود الذهاب مع المنتخب الوطني. لقد فعلت كل ما بوسعي ولكن هناك أشياء لا تعتمد عليّ. يؤلمني كثيراً عدم تمكني من تمثيل بلدي في بطولة أوروبا. أتمنى أن تستمر إسبانيا على هذا النحو”

تابعنا: