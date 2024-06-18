الوئام في العرض الخاص لـ “ولاد رزق 3”.. أحمد عز: الشراكة السينمائية بين الرياض والقاهرة ممتدة منذ تلفزيون أوربت وروتانا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 يونيو 2024

الوئام في العرض الخاص لـ “ولاد رزق 3”.. أحمد عز: الشراكة السينمائية بين الرياض والقاهرة ممتدة منذ تلفزيون أوربت وروتانا

منوعات
الوئام في العرض الخاص لـ “ولاد رزق 3”.. أحمد عز: الشراكة السينمائية بين الرياض والقاهرة ممتدة منذ تلفزيون أوربت وروتانا

وسط أجواء احتفالية مبهرة، استضافت العاصمة السعودية الرياض العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3.. القاضية”، بحضور كوكبة من نجوم الفن السعودي والمصري، وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأبطال الفيلم الذي حقق نجاحًا مدويًا في مصر منذ الأيام الأولى لعرضه.

ويُعد “ولاد رزق 3” الأضخم إنتاجًا في تاريخ السينما المصرية، حيث تم تصويره في عدة دول أوروبية وعربية، بما فيها الرياض والقاهرة، بدعم كبير من هيئة الترفيه السعودية. يأتي هذا بعد خمس سنوات من عرض الجزء الثاني “ولاد رزق: عودة أسود الأرض”، الذي تلاه الجزء الأول عام 2015.

وأعرب الفنان المصري أحمد عز، بطل الفيلم، عن امتنانه للدعم الذي تلقاه الفيلم، مما ساهم في ظهوره بالصورة المبهرة التي أشاد بها الجمهور والنقاد. وأكد عز في تصريحاته لـ”الوئام” أن الشراكة السعودية المصرية في صناعة السينما ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى أيام تلفزيون أوربت وروتانا، وتشهد تطورًا سريعًا وملموسًا.

وعقب العرض الخاص، عقد أبطال وصناع الفيلم مؤتمرًا صحفيًا، عبروا فيه عن تفاؤلهم بإنتاج أجزاء جديدة من “ولاد رزق”، قد تصل إلى عشرة أجزاء، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه.

تابعنا: