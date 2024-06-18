الوئام في العرض الخاص لـ “ولاد رزق 3”.. أحمد عز: الشراكة السينمائية بين الرياض والقاهرة ممتدة منذ تلفزيون أوربت وروتانا

وسط أجواء احتفالية مبهرة، استضافت العاصمة السعودية الرياض العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3.. القاضية”، بحضور كوكبة من نجوم الفن السعودي والمصري، وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأبطال الفيلم الذي حقق نجاحًا مدويًا في مصر منذ الأيام الأولى لعرضه.

ويُعد “ولاد رزق 3” الأضخم إنتاجًا في تاريخ السينما المصرية، حيث تم تصويره في عدة دول أوروبية وعربية، بما فيها الرياض والقاهرة، بدعم كبير من هيئة الترفيه السعودية. يأتي هذا بعد خمس سنوات من عرض الجزء الثاني “ولاد رزق: عودة أسود الأرض”، الذي تلاه الجزء الأول عام 2015.

وأعرب الفنان المصري أحمد عز، بطل الفيلم، عن امتنانه للدعم الذي تلقاه الفيلم، مما ساهم في ظهوره بالصورة المبهرة التي أشاد بها الجمهور والنقاد. وأكد عز في تصريحاته لـ”الوئام” أن الشراكة السعودية المصرية في صناعة السينما ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى أيام تلفزيون أوربت وروتانا، وتشهد تطورًا سريعًا وملموسًا.

وعقب العرض الخاص، عقد أبطال وصناع الفيلم مؤتمرًا صحفيًا، عبروا فيه عن تفاؤلهم بإنتاج أجزاء جديدة من “ولاد رزق”، قد تصل إلى عشرة أجزاء، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه.