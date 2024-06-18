قرار مورينيهو من ضم تاليسكا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل تاليسكا مع النصر.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن تاليسكا في طريقه للرحيل عن النصر هذا الصيف، وسط اهتمام من عملاقي تركيا، فنربخشة، وجالطة سراي.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن تاليسكا لايزال على لائحة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النصر، من أجل إفساح المجال لمحترفين آخرين في قائمة العالمي بالموسم المقبل.

ورغم ذلك، أضاف جاليتي أن النصر لم يتلقَ عروضًا رسمية للحصول على خدمات تاليسكا حتى الآن.

وأوضح أن جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة الجديد، معجب بقدرات تاليسكا، لكن النادي التركي لم يتحرك بشكل جدي حتى الآن نحو اللاعب.