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18 يونيو 2024

بريطانيا تحسم إصابة نجم الأهلي

رياضة
بريطانيا تحسم إصابة نجم الأهلي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف محمد المجحد لاعب فريق الأهلي.

وتعرض المجحد لإصابة في غضروف الركبة، أنهت موسمه قبل 3 جولات من ختام الدوري.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” ، سيجري المجحد كشفا سريريا في بريطانيا، الأربعاء المقبل، سيتحدد بعده القرار النهائي بشأن إجرائه عملية جراحية أو التغاضي عنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى نصيحة من جراح أوروبي في وقت سابق بعلاج إصابته عبر الإبر الزيتية، دون اللجوء للجراحة.

وكان المجحد غادر إلى بريطانيا للخضوع إلى الكشف على يد أحد الجراحين البريطانيين لاتخاذ القرار النهائي حول الطريقة الأفضل لعلاج إصابته التي يرجح أن تبعده عن الفريق خلال فترة تحضيراته للموسم الجديد.

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