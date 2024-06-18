التشكيل الرسمي لمباراة تركيا وجورجيا في اليورو

أعلن الإيطالي فينتشنزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا عن تشكيل فريقه أمام جورجيا في المباراة التي تُقام بعد قليل على ملعب سيغنال ايدونا بارك وذلك ضمن لقاء الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وتضم المجموعة السادسة «F» والأخيرة كل من منتخبات «البرتغال، التشيك، تركيا، جورجيا».

ويضم تشكيل تركيا كل من:

حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: كان أيهان، ديميرال، عبدالكريم بارداكسي، فردي أوجلو.

خط الوسط: هاكان تشالهانوجلو، أوزكان، كينان يلدز.

خط الهجوم: أردا جولر، كيريم أكتوركوغلو، باريس ألبير يلماز.