مبابي يغيب عن فرنسا أمام هولندا في اليورو

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لن يشارك أمام هولندا في بطولة أوروبا يورو 2024 لكرة القدم يوم الجمعة المقبل بعدما تعرض لإصابة بكسر في الأنف.

وأصيب مبابي في الدقائق الأخيرة خلال الفوز 1-صفر على النمسا مساء يوم الاثنين، وغطت الدماء وجهه وخضع للعلاج قبل أن يغادر الملعب. وقال الاتحاد الفرنسي إن مبابي لن يخضع لجراحة على الفور وسيستخدم واقيا للوجه دون تحديد فترة علاج اللاعب أو موعد عودته للتشكيلة.

لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن المنتخب الوطني لن يخاطر بإشراك مبابي أمام هولندا وقالت “كيليان مبابي سيغيب عن مباراة مساء الجمعة أمام هولندا”.وستلعب فرنسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام بولندا في 25 يونيو.