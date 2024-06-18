السفارة السعودية في تيرانا: السماح للسعوديين بالدخول إلى الجبل الأسود بدون تأشيرة حتى 31 أكتوبر 2024

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في (تيرانا) جمهورية ألبانيا، السماح للسعوديين بالدخول إلى الجبل الأسود بدون تأشيرة وبدون شروط.

وقالت السفارة، عبر حسابها بمنصة إكس: “تود السفارة أن تلفت عناية المواطنين الكرام بأنه تم السماح للسعوديين بالدخول إلى الجبل الأسود بدون تأشيرة وبدون شروط وذلك اعتبارا من 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2024”.

ونصحت السفارة، المسافرين السعوديين الراغبين في زيارة الجبل الأسود بالاطلاع على الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها في البلد، والتأكد من صلاحية جوازات سفرهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول كما ينصح بحجز تذاكر الطيران والإقامة مسبقا، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.