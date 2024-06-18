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فريق التحرير

18 يونيو 2024

مستشفيات شمال غزة: المجاعة تحاصر 700 ألف فلسطيني

دوليات
مستشفيات شمال غزة: المجاعة تحاصر 700 ألف فلسطيني

أعلنت مستشفيات شمال قطاع غزة لأول مرة، افتتاح أقسام خاصة باستقبال حالات سوء التغذية والجفاف، في ظل المجاعة التي تحاصر أكثر من 700 ألف فلسطيني شمال القطاع بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع طرق الإمدادات الغذائية والأدوية والمحاليل الخاصة بالأطفال.

وأكد مستشفى كمال عدوان أنه افتتح -على الرغم من قلّة الإمكانيات- قسم خاص باستقبال حالات سوء التغذية، في ظل انتشار المجاعة شمال القطاع، مع نفاد مخزون الأغذية منذ عدة أسابيع، ومنع وصول المساعدات المقدمة من منظمات دولية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني من جهته، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية، خصوصاً في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء، مؤكداً أن نحو مليون فلسطيني أصيبوا بالأمراض المعدية، محذراً من انتشار وباء الكوليرا في صفوف النازحين.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن انتشار الوباء الكبدي بين الغزيين، حيث تم تسجيل آلاف الحالات المصابة بهذا الوباء.

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