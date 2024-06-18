السعودية دنيا أبو طالب رابعة العالم في التايكوندو لوزن “-53”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 يونيو 2024

السعودية دنيا أبو طالب رابعة العالم في التايكوندو لوزن “-53”

رياضة
السعودية دنيا أبو طالب رابعة العالم في التايكوندو لوزن “-53”

واصلت البطلة العالمية السعودية في رياضة التايكوندو ‘دنيا أبوطالب’ تألقها وتميزها في جميع الأصعدة، وذلك بعد وصولها للمركز (الرابع) ضمن قائمة أفضل 5 لاعبات في العالم لوزن “-53″ كجم في التصنيف الدولي لشهر يونيو 2024 وهذا الترتيب لم يصل إليه أي لاعب سعودي في تاريخ الاتحاد.

و”دنيا” صاحبة الأولويات فهي أول رياضية سعودية تتأهل لأولمبياد باريس 2024، ولها الأولوية في تحقيق برونزية العالم، علاوة على ذهبية بطولة آسيا التي تعد الأولى في تاريخ اللعبة للسيدات، كما ينتظرها مستقبل مشرق لما تملكه من طموح عالي.

وعلى صعيد الرجال تقدم لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ‘رياض حمدي’ في التصنيف الدولي ليكون ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لوزن “-53” كجم لقاء ما حققه من إنجازات دولية وقارية لعل آخرها ذهبية آسيا 2024.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري بهذا الإنجاز الكبير الذي لم يأتي إلا بالعمل الجاد, مؤكدًا أن العمل متواصل لتجهيز أبطالنا للمنافسة على الذهب العالمي، وترجمة الخطط إلى مكتسبات على أرض الواقع.

تابعنا: