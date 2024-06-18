السعودية دنيا أبو طالب رابعة العالم في التايكوندو لوزن “-53”

واصلت البطلة العالمية السعودية في رياضة التايكوندو ‘دنيا أبوطالب’ تألقها وتميزها في جميع الأصعدة، وذلك بعد وصولها للمركز (الرابع) ضمن قائمة أفضل 5 لاعبات في العالم لوزن “-53″ كجم في التصنيف الدولي لشهر يونيو 2024 وهذا الترتيب لم يصل إليه أي لاعب سعودي في تاريخ الاتحاد.

و”دنيا” صاحبة الأولويات فهي أول رياضية سعودية تتأهل لأولمبياد باريس 2024، ولها الأولوية في تحقيق برونزية العالم، علاوة على ذهبية بطولة آسيا التي تعد الأولى في تاريخ اللعبة للسيدات، كما ينتظرها مستقبل مشرق لما تملكه من طموح عالي.

وعلى صعيد الرجال تقدم لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ‘رياض حمدي’ في التصنيف الدولي ليكون ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لوزن “-53” كجم لقاء ما حققه من إنجازات دولية وقارية لعل آخرها ذهبية آسيا 2024.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري بهذا الإنجاز الكبير الذي لم يأتي إلا بالعمل الجاد, مؤكدًا أن العمل متواصل لتجهيز أبطالنا للمنافسة على الذهب العالمي، وترجمة الخطط إلى مكتسبات على أرض الواقع.