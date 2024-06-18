بوتين في أول زيارة إلى كوريا الشمالية خلال 24 عاما.. والولايات المتحدة تحذر

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله في مطار بيونج يانج الزعيم الكوري كيم جونج أون.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن برنامج زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية مكثف، وسيعقد الجزء الرئيسي منه الأربعاء، ومن المقرر أن تتم المحادثات بأشكال مختلفة.

يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية، حسبما أعلن الكرملين.

وصرح مسؤولون روس أن بوتين وافق على مسودة الاتفاقية التي أعدتها وزارة الخارجية الروسية، ومن المقرر أن يوقع عليها بوتين وكيم جونج أون شخصيا. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية.

زيارة إلى فيتنام

ويتوجه بوتين إلى مدينة ياكوتسك شرقي روسيا قبل السفر إلى كوريا الشمالية، على أن يتوجه الأربعاء من كوريا الشمالية إلى فيتنام في زيارة تستغرق يومين، حسبما ذكر الكرملين.

وازدانت الشوارع في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية بصور بوتين والأعلام الروسية.

يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها بوتين إلى كوريا الشمالية خلال 24 عاما، وتأتي ردا بعد الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا في سبتمبر الماضي.

وتنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها بتشكك كبير إلى العلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أمس الاثنين بأن كوريا الشمالية سلّمت مئات الصواريخ الباليستية وأكثر من 11 ألف حاوية ذخائر إلى روسيا بشكل غير قانوني.

الولايات المتحدة تحذر

وحذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونجيانج دولة معادية، من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، فيما رفضت موسكو وبيونجيانج الاتهامات بانخراطهما في صفقات سلاح متبادلة.

وقبل الزيارة، أشاد بوتين، في مقال لصحيفة رسمية في كوريا الشمالية، بدعم بيونج يانج لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشاد بوتين، في مقال لصحيفة “رودونج شينمون” الرسمية في كوريا الشمالية، بعنوان “روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين” نشر على موقع الكرملين على الإنترنت، “بدعم كوريا الشمالية الثابت للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

كما وجه الرئيس الروسي الشكر لكوريا الشمالية على تضامنها في القضايا الدولية المهمة، مضيفا أنها “ملتزمة وتشاطرها الأفكار” ومستعدة لمواجهة تطلعات الغرب لمنع إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وقال بوتين إن البلدين لديهما خطط للتعاون في بناء بنية أمنية في أوراسيا، ومواجهة العقوبات الغربية، وإنشاء أنظمة معاملات مستقلة.

كما أكد الرئيس الروسي اليوم الثلاثاء أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.

وقال بوتين، في المقال، “اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما أكد بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير آليات الدفع التي لا يسيطر عليها الغرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه – رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونج وكيم جونج إيل.