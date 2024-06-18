البنتاجون: لا نريد حربا إقليمية في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي أقر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خططا عملياتية لهجوم في لبنان.

وعلق الناطق باسم البنتاجون الميجر جنرال باتريك رايدر: “لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا”، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه وافق على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان في وقت تصعد فيه إسرائيل وجماعة حزب الله من حدة خطابهما وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب.