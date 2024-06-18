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19 يونيو 2024

الربيعة يعلن بدء المخطط الزمني للاستعداد لموسم حج 2025

حج 2024
الربيعة يعلن بدء المخطط الزمني للاستعداد لموسم حج 2025

نظمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مساء الثلاثاء، في مقر الوزارة بمكة المكرمة، الحفل الختامي السنوي “ختامه مسك”، وتكريم المتميزين في جائزة “لبيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، إلى جانب الاحتفاء بالشركاء؛ لجهودهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بدء الاستعدادات لانطلاق موسم العمرة يوم 14 من ذي الحجة 1445هـ، والمخطط الزمني للاستعدادات لموسم حج 1446هـ، كما دشن “منصّة نُسك مسار”؛ لخدمة ضيوف الرحمن، وإحداث تجربة موحدة وخطوات سلسة لشركاء المنظومة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعلن الدكتور الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج 1446هـ، منذ اليوم، للعام الثاني على التوالي، والمتضمنة حصّة كل دولة، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن، حيث يُمكن لمكاتب شؤون الحج التعاقد مع شركة تقديم الخدمة لمدة ثلاثة أعوام لضمان استمرارية جودة الخدمات مع تثبيت تخصيص موقع المخيمات، وإلزام شركات تقديم الخدمة بإتاحة خدمة التعاقد على خدمات السكن والإعاشة، وأن تكون ضمن باقة الخدمات بالتعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، وسيكون على مكاتب شؤون الحج التعاقد مع مقدم خدمة مرخص من وزارة الصحة بالمملكة، لضمان متابعة الخدمات الطبية بالتعاون مع البعثة الطبية بالمكتب.

وقال في كلمته خلال الحفل: إن هذا النجاح كان بفضل الله، ثُم بدَعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الدقيقة من الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن ما تم إنجازه في موسم حج هذا العام كان بتضافر الجهود من كل القطاعات والجهات العاملة، التي تعمل على خدمة ضيف الرحمن، ولتعاون مكاتب شؤون الحج دور ملموس لخدمة وراحة حجاج بيت الله.

وفي ختام الحفل، كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور نائبه معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، الفائزين بجائزة “لبيتم” للتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لعام 1445هـ، “مسار مكاتب شؤون الحج”، حيث حصل على الجائزة الكبرى مكتب شؤون الحج بجمهورية العراق، فيما حصل على الجائزة الثانية لتحقيق معيار الامتثال والالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة، حسب تصنيفها مكاتب الحج بالجمهورية التركية، وجمهورية الصين، وجمهورية جنوب أفريقيا، على التوالي.

وحققت مكاتب شؤون الحج الحاصلة على أعلى نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة في حج عام 1445هـ، وعددهم ثلاثة فائزين وهم ماليزيا، والأردن، وجمهورية بنين، فيما حققت مكاتب شؤون الحج أعلى معيار في إنهاء تأشيرات الحج قبل انتهاء الجدول الزمني، فهي الجزائر، تونس، جزر القمر. كما تضمن الحفل تكريم الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام 1445هـ.

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