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فريق التحرير

19 يونيو 2024

الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالسعودية

محليات
الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالسعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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