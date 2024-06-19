النفط يرتفع أكثر من 1% بسبب تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط

أدى تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط، إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%، اليون الثلاثاء، حيث لا تزال الحروب في المنطقتين تشكل تهديداً للإمدادات العالمية.

وزادت العقود الآجلة للنفط عند التسوية، في التعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، بعد أن تراجعت صباحًا حيث طغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

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وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.24 دولار أو 1.54% لتبلغ عند التسوية 81.57 دولار للبرميل، وارتفعت ةلعقود الآجلة لخام برنت نحو 1.08 دولار أو 1.28% لتبلغ عند التسوية 85.33 دولار للبرميل.

وتشكل الهجمات المستمرة على مجمع تكرير النفط الروسي تهديداً للإمدادات العالمية المادية، كما يؤدي تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل إلى مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.