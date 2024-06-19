يُعدّ تقدم المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 16 عالميًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، إنجازًا هامًا يُشير إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على المنافسة على الصعيد الدولي.

ويعكس هذا التقدم في مؤشر التنافسية فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها في السعودية خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية 2030، والتي ركزت على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الكفاءة الحكومية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير قطاع الأعمال.

كما تؤكد هذه المرتبة توفر بيئة أعمال أكثر جاذبية في السعودية للمستثمرين المحلين والأجانب، مدعومةً بوجود بنية تحتية متطورة، وقوانين وأنظمة داعمة، وكفاءة حكومية مُحسّنة.

ويدلّ هذا التقدم كذلك على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، خاصةً مع حصولها على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات مثل نمو التوظيف ونمو سوق العمل على المدى الطويل، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ويُشير هذا التقدم إلى مستقبل واعد للاقتصاد السعودي، مع توقع استمرار نموه وازدهاره خلال السنوات القادمة، خاصةً مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبشكل عام، يُعدّ تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية إنجازًا هامًا يُؤكد على التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويُبشّر بمستقبل واعد للاقتصاد السعودي على المدى الطويل.