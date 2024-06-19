الذهب يرتفع 0.1% إلى 2331.17 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0318 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 0.1 بالمئة إلى 2331.17 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات 0.1 بالمئة إلى 2345.60 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض الفضة 0.1% إلى 29.49 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.86 دولار وزاد البلاديوم 0.2% إلى 888.91 دولار.