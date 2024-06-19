الدمام والصمان الأعلى حرارة بالسعودية بـ 50 درجة

سلجت الدمام والصمان أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم الأربعاء، بـ 50 درجة مئوية، فيما كانت السودة الأقل حرارة بـ 26 درجة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن الأحساء وحفر الباطن، سجلتا 49 درجة، فيما سجلت المدينة المنور 47 درجة، ومكة والرياض وعرفات 45 درجة.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.