500 ألف يورو سعر أول سيارات “فيراري” الكهربائية

كشف مصدر مطلع عن سعر أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة فيراري، موضحًا أنه لن يقل عن 500 ألف يورو (ما يعادل 535 ألف دولار)، ومن المقرر أن يتم تصنيعها في أواخر العام المقبل.

وتستعد شركة صناعة السيارات الفارهة لفتح مصنع لإنتاج طراز جديد من السيارات الكهربائية والذي قد يسهم في زيادة إنتاج الشركة بواقع الثلث.

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ويكشف السعر المقرر عن ثقتها في أن المشترين الأثرياء جاهزون له حتى في الوقت الذي يقدم فيه المنافسون في السوق على خفض أسعار السيارات الكهربائية بسبب ضعف الطلب.

ولا يشمل السعر الميزات واللمسات الشخصية التي ترفعه عادة من 15 لـ 20%، أعلى بكثير من متوسط ​​سعر البيع البالغ نحو 350 ألف يورو باستثناء أي خصائص إضافية لسيارة فيراري في الربع الأول من هذا العام والعديد من السيارات الكهربائية الفارهة لشركات منافسة.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة مصنعًا جديدًا لها في مارانيلو بشمال إيطاليا، حيث يوفر خطًا إضافيًا لتجميع المركبات وتصنيع السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بالبنزين بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الجديدة وقطع غيار للسيارات الهجينة والكهربائية.