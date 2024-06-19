ضخ أكثر من 45 مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الأربعاء، عن ضخ وتوزيع أكثر من 45 مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج الحالي.

وأعلنت الشركة نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوزيع المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام 1445هـ.

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وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن كمية المياه التي تم ضخها عبر الشبكات تجاوزت 45 مليون متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكي، إضافة إلى إجراء أكثر من 75 ألف فحص مخبري خلال فترة موسم الحج لضمان جودة المياه المقدمة للحجيج.

وأوضحت الشركة، أن الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ونفذتها كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم 2000 موظف.

وأكدت الشركة، أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت إلى الشبكات العامة، ودورات المياه، وشبكات تبريد الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.