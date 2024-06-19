اليونان تطالب باستضافة أطفال غزة المتضررين من الحرب في أوروبا

قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال المصابين والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.

ويبحث جيرابيتريتيس عن شركاء فيما يأمل أن يكون مشروعا لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا الأسبوع.

وأضاف جيرابيتريتيس: “نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد”.

وتابع: “يجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من (غزة) وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر”.