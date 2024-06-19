محلل سياسي لـ”الوئام”: مناصرة حزب العمال البريطاني لفلسطين فرصة للوصول لسلام شامل

الوئام – خاص

يتواصل التأييد الدولي لدولة فلسطين، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث أبدى حزب العمال البريطاني نيته الاعتراف مستقبلًا بدولة فلسطين حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

اعترافات أوروبية بفلسطين

وقال ثائر نوفل أبو عطيوي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن تعهد حزب العمال الذي يتقدم بفارق كبير عن حزب المحافظين الحاكم حسب استطلاعات الرأي العام الانتخابية في بريطانيا، نيته الاعتراف بدولة فلسطين بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من يوليو القادم، يأتي في سياق الحملة الانتخابية التي يطرحها ويتبناها بشكل علني.

وأضاف “أبو عطيوي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الاعترافات الأخيرة بقيام الدولة الفلسطينية تشجع حزب العمال أن يأخذ القضية الفلسطينية على محمل الجد ضمن أجندته الانتخابية، نظرا للتعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني ومناصرته للقضية الفلسطينية، كذلك يأتي اهتمام حزب العمال بطرح تأييده للاعتراف بالدولة الفلسطينية حال فوزه بالانتخابات المقبلة لكسب أصوات العرب البريطانيين وكسب كافة الأصوات المناصرة للشعب الفلسطيني.

وتابع السياسي الفلسطيني: “نجاح كير ستارمر في إعادة سياسة حزب العمال إلى الوسط، يمكِّنه من رسم صورة جديدة لحزبه، باعتباره أنه الحزب الذي سيقود التغيير وخصوصا من وجهة نظر الناخبين الساخطين.

وواصل السياسي الفلسطيني حديثه وقال: “إن دعم ومناصرة وتأييد حزب العمال البريطاني ضمن برنامجه الانتخابي للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة حال فوزه بالانتخابات المقبلة يحظى بترحيب واهتمام كافة الفلسطينيين وكافة مناصرين الشعب الفلسطيني في بريطانيا وكافة أرجاء العالم، حيث تزيد هذه التصريحات من فرص إنهاء الصراع والوصول لحل سلام شامل وعادل يضمن تحقيق فكرة حل الدولتين، والاعتراف بكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وتقرير المصير”.