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فريق التحرير

19 يونيو 2024

لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم في بريطانيا يتراجع للمعدل المستهدف

اقتصاد
لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم في بريطانيا يتراجع للمعدل المستهدف البنك المركزي البريطاني

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2% في مايو، وهو المعدل المستهدف للبنك المركزي البريطاني.

ويعد هذا التراجع إنجازًا كبيرًا للاقتصاد البريطاني، حيث يعود التضخم إلى المستوى المستهدف لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

يعزى هذا الانخفاض إلى تلاشي التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات في الأشهر الماضية.

وتراجع التضخم بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى له في 41 عامًا، والذي سجله في أكتوبر 2022 عند 11.1%.

على الرغم من هذا التراجع الإيجابي، أكد بنك إنجلترا أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف لا يعني بالضرورة بدء خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة في أغسطس المقبل، بينما تشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن الخطوة الأولى قد تكون في سبتمبر أو أكتوبر.

من الجدير بالذكر أن تضخم أسعار الخدمات بلغ 5.7% في مايو، بانخفاض طفيف عن 5.9% في أبريل، ولكنه لم يتراجع بالقدر الذي توقعه الخبراء.

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