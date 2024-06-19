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فريق التحرير

19 يونيو 2024

كيف تتجنب إسهال السفر وتستمتع برحلتك الصيفية؟

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كيف تتجنب إسهال السفر وتستمتع برحلتك الصيفية؟ كيف تتجنب إسهال السفر

مع حلول الإجازة الصيفية، يتطلع الكثيرون إلى السفر والاستمتاع بالمصيف، ومع ذلك، قد يواجه البعض مشكلة صحية مزعجة تُعرف بـ “إسهال السفر”، وهي حالة شائعة تحدث نتيجة تناول أطعمة ملوثة، خاصة تلك التي يقدمها الباعة المتجولون.

تجمع الرياض الصحي حذر المسافرين من هذه المشكلة من خلال نصائح للوقاية من إسهال السفر، والتي تؤكد على أهمية تجنب تناول الأطعمة من الباعة المتجولين، لما قد تحمله من مخاطر صحية.

نصائح للوقاية من إسهال السفر:

  • تجنب تمامًا تناول الطعام من الباعة المتجولين، فغالباً ما تفتقر هذه الأطعمة إلى معايير النظافة والسلامة الغذائية.
  • لا تتناول الحليب غير المبستر ومشتقاته بما في ذلك الآيس كريم، حيث يمكن أن تكون هذه المنتجات ملوثة بالبكتيريا الضارة.
  • تجنب اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا، فطهي الطعام جيدًا يقتل البكتيريا والجراثيم الضارة.
  • ابتعد عن الأطعمة المعروضة في درجة حرارة الغرفة، مثل الصلصات والأطعمة في البوفيهات، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة في هذه الظروف.
  • تناول الفواكه والخضروات التي يمكنك تقشيرها بنفسك مثل الموز والبرتقال والأفوكادو، لتجنب تناول أي ملوثات خارجية.
  • تجنب السلطات والفواكه التي لا يمكن تقشيرها مثل العنب والتوت، حيث يصعب التأكد من نظافتها.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بإجازتك الصيفية دون القلق بشأن إسهال السفر، والحفاظ على صحتك وسلامتك أثناء رحلتك.

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