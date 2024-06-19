بصفرية عوائق.. رئيس الشؤون الدينية: نجاح موسم الحج مصدر فخر واعتزاز

قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس‬، اليوم الأربعاء، إن نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، يُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء السعودية.

كما أشاد السديس‬، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في توفير الإمكانات والخدمات المقدمة لجميع ضيوف الرحمن، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

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وثمّن الدور الكبير الذي قام به جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمنظومة الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.

وأشار إلى أن نجاح السعودية في تنظيم موسم الحج لهذا العام تجسيد لدورها الريادي الإسلامي والعمق الديني للمملكة ، كونها منبع الإسلام ورسالته الوسطية العظيمة.

وأكد أن السعودية تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج وما يتخللها من تفويج ملايين الوفود، وإدارة حشودهم وضمان راحتهم وسلامة تنقلاتهم لمناسكهم وبين البقاع المقدسة بتضافر جهود أبنائها من كوادر أمنية وطبية وتنظيمية ودينية بصفرية عوائق، مستشعرين ما حباهم الله به من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما توليه قيادتها من حرص واهتمام بالحرمين الشريفين وضيوفهم.