استثمارات تتجاوز 3 مليارت دولار.. القيادة تهنئ ملك إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه المُلك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه المُلك .

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لقيادة وحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه المُلك.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لقيادة وحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.