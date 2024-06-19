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19 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: ترامب الأقرب للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: ترامب الأقرب للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب

الوئام – خاص

تتبياين استطلاعات الرأي حول هوية الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فتارة تجد تفوق الرئيس الحالي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب، وتارة أخرى يتضح أن الأخير الأقرب للفوز بالسباق لحكم البيت الأبيض من جديد.

ترامب الأقرب

ومن جانبه قال محمد العالم المختص في الشأن الأمريكي، إن موضوع الأقرب للفوز أمر صعب تحديده لكن الأقرب حتى هذه اللحظة هو دونالد ترامب على الرغم من الإدانات التاريخية التي صدرت مؤخرًا ضده.

وأضاف “العالم” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الإدانات التي يتورط فيها ترامب يوازيها إدانات أخرى لنجل بايدن حيث إنه مُدان في قضايا الكذب وحيازة السلاح وهذه تؤثر على مستقبل بايدن السياسي وتضعف من فرصته بالفوز.

شعبية ترامب

وتابع المختص في الشأن الأمريكي: “وبالتالي ترامب أصبح لديه شعبية كبيرة حتى بعد الإدانات الأخيرة ضده واتضحت جليا في حجم التبرعات التي أرسلت له بعد الإدانة”.

وكشف استطلاع أجري مؤخرًا أن أكثر من 54% من ناخبي جو بايدن المحتملين يخططون لاختياره في تصويت نوفمبر بزيادة سبع نقاط عن استطلاع قديم أجرى في مارس، ويعود إلى زيادة معارضة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وفقا لاستطلاع جديد أجرته شبكة سي بي اس.

يأتي ذلك في ظل محاولات حملة ترامب الاستفادة من الإدانة التي تورط فيها هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي وقالت إن محاكمة ترامب لم تكن سوى محاولة لصرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية التي جمعت عشرات ملايين الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا بحسب قولها.

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