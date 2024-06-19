محلل سياسي لـ”الوئام”: انعدام فرص الحسم العسكري لدى طرفي الأزمة في السودان

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

19 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: انعدام فرص الحسم العسكري لدى طرفي الأزمة في السودان

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: انعدام فرص الحسم العسكري لدى طرفي الأزمة في السودان

سيناريوهات عديدة تنتظر السودان خاصة في ظل رغبة بعض الأطراف في استمرار الحرب مع استغلال الكتائب الإسلامية للتجييش وتسليح ما يسمى بالمقاومة الشعبية لإشعال فتيل الصراع.

توسيع دائرة الحرب

وقال محمد الأمين أبا زيد المحلل السياسي السوداني، إن رغبة حلفاء الجيش تصب في استمرار الحرب وممارسة تكتيك التجييش الشعبي لنقل الصراع إلى مربع الحرب الأهلية وتوسيع دائرة الحريق تحت شعار “علي وعلى أعدائي”، وهذا سيناريو يحدث على الأرض الآن دون قدرة المؤسسة العسكرية في السيطرة على اتجاهاته.

وأضاف “أبا زيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا الأمر نبه له نائب القائد العام الفريق الكباشي في لقاء له في مدينة القضارف في شهر مايو المنصرم، مؤكدًا على أهمية عمل المستنفرين تحت سيطرة الجيش وضبط تسليحهم وهو ما لاقى نقدًا من الإسلاميين المتشددين، ومن الواضح أن قيادة الجيش غير متوافقة على خطة المقاومة الشعبية والاستنفار التي يشرف عليها تنظيم الإسلاميين وكتائبهم”.

وتابع السياسي السوداني: “يبدو أن الأوضاع تتجه بسرعة نحو الحرب الأهلية الشاملة إذا قدر لمخطط التجييش الشعبي أن يتناسل ويكبر وحينها يصعب إيقاف الحرب ويصعب السيطرة عليها لأن القيادة العسكرية ستفقد السيطرة على المجموعات العسكرية التي ستتكاثر جهويًا وقبليًا”.

النموذج الليبي

واستكمل “أبا زيد”: “حينها سيكون السودان أقرب إلى النموذج الليبي كل هذا في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الدولة وانعدام الخدمات وضروريات الحياة وانهيار البنى التحتية والموارد مع الإشارة إلى انعدام فرص الحسم العسكري لدى الطرفين فالواقع يشير إلى سيناريوهات عديدة تقع ما بين التقسيم والحرب الأهلية”.

تابعنا: