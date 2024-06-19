بعد أداء فريضة الحج.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مكة إلى المدينة المنورة

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر واطمئنان.

وقد عبر الضيوف عن سعادتهم الغامرة بتوفيق الله لهم في أداء مناسك الحج، بدءًا من الوقوف على صعيد عرفات وحتى رمي الجمرات في منى.

وعبروا عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على كرم الضيافة والخدمات المتميزة التي قدمت لهم طوال فترة إقامتهم في المملكة، والتي أسهمت في تيسير أداء مناسكهم.

وأكد الضيوف أن العناية والاهتمام اللذين حظوا بهما منذ وصولهم إلى المملكة، يجسدان الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما أشادوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تقديم أرقى الخدمات وتوفير كل ما من شأنه تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.