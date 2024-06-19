بسبب مقطع فيديو نشره نتنياهو.. البيت الأبيض يلغي اجتماعًا مع إسرائيل

أعلن البيت الأبيض عن إلغاء اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين والذي كان مخصصًا لبحث الشأن الإيراني وذلك عقب قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنشر مقطع فيديو يتهم فيه الولايات المتحدة بحجب الدعم العسكري عن اسرائيل.

وقد أعرب مستشارو الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استيائهم الشديد حيال هذا المقطع وهددوا بشكل واضح بأن هناك عواقب لهذه الأعمال.

وبعد ساعات قليلة من نشر المقطع قام البيت الأبيض باتخاذ قرار إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا يوم الخميس وكان سيحضره ممثلون عن عدة وكالات أمريكية بالإضافة لنظرائهم الإسرائيلين.

وعلى الرغم من ادعاء البعض بأنه تم تأجيل الاجتماع بدلًا من إلغائه إلا أن مصادر متعددة أكدت أن المشكلة كانت تتعلق بالجدولة والتنظيم.

ومن جهة أخرى أكد أحد المسؤولين الإسرائليين البارزين أن الحكومة الأمريكية تعاني من حالة غضب شديدة جراء المقطع المصور الذي نشره نتنياهو وتسبب بمشكلات كبيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أنهم يشعرون بالدهشة والاستغراب لما ورد بالمقطع.