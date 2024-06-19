اجتماع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق: دول مجلس التعاون تطالب بفتح ممرات إنسانية إلى غزة

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددةً على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

البيان المشترك، الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان، يعكس التزام الدول الأعضاء بدعم الشعب الفلسطيني ويؤكد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار فوراً وبشكل دائم.

وفي إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة وإسرائيل، طالب مجلس التعاون بفتح الممرات للمساعدات الإنسانية وشجب أي تبرير يمكن أن يُقدم لاستمرار العدوان.

البيان يعكس أيضاً الاستياء من النتائج المتضمنة في تقرير اللجنة الدولية، حيث يتم تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة لأفعالها.

تحدثت الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر في الأمم المتحدة في جنيف، نيابةً عن دول مجلس التعاون، مشيرةً إلى المأساة الإنسانية التي تشهدها غزة حيث أودت الاعتداءات بحياة الآلاف.

وصفت المفتاح، الانتهاكات بأنها تمثل خرقاً فادحاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، معبرةً عن الأسف للمقارنات التي يجريها التقرير بين الشعب الفلسطيني كضحية وإسرائيل كجاني، مؤكدةً أن هذا يظهر تجاهلاً لاستمرار الجرائم الإسرائيلية على مدى أكثر من 75 عاماً.