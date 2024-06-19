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فريق التحرير

19 يونيو 2024

بـ 3.3 تريليون دولار.. “إنفيديا” تتصدر القيمة السوقية عالمياً متجاوزة “مايكروسوفت”

اقتصاد
بـ 3.3 تريليون دولار.. “إنفيديا” تتصدر القيمة السوقية عالمياً متجاوزة “مايكروسوفت” إنفيديا

حققت شركة “إنفيديا”، الرائدة في صناعة الرقائق، إنجازاً بصعودها إلى قمة قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم، متخطية بذلك عملاق البرمجيات “مايكروسوفت”.

هذا التقدم الملحوظ الذي شهدته “إنفيديا” يعزى إلى الإقبال المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقارير وكالة الأنباء الألمانية.

وصلت القيمة السوقية لـ”إنفيديا” إلى 3.33 تريليون دولار، متفوقة على “مايكروسوفت” بعد أن أغلقت أسهمها بزيادة نسبتها 3.5% في يوم الثلاثاء، في حين سجلت أسهم “مايكروسوفت” انخفاضاً طفيفاً.

تجدر الإشارة إلى أن “إنفيديا” باتت تُعتبر العمود الفقري لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستقبلية، حيث تُستخدم رقائقها بشكل مثالي في مراكز البيانات، وخاصةً في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي.

تُواصل “أبل” تصدرها للشركات الأعلى قيمة بالعالم، مع قيمة سوقية تتجاوز الـ3 تريليونات دولار، خاصةً بعد إعلانها عن ميزات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي.

وقد ساهم الإعلان عن شراكة جديدة مع “هيوليت باكارد إنتربرايز” الأميركية في تعزيز قيمة أسهم “إنفيديا”، مما يسلط الضوء على الدور المتنامي الذي تلعبه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع التجاري والصناعي.

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