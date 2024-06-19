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فريق التحرير

19 يونيو 2024

طرد “أمازون” يضع امرأة هندية في مواجهة ثعبان سام بدلًا من جهاز ألعاب

منوعات
طرد “أمازون” يضع امرأة هندية في مواجهة ثعبان سام بدلًا من جهاز ألعاب طرود أمازون

في حادثة غريبة ونادرة، تلقت امرأة من بنغالورو في الهند مفاجأة غير سارة داخل طرد أمازون الخاص بها، حيث وجدت ثعبانًا سامًا مختبئًا فيه.

وكانت تانفي قد طلبت وحدة تحكم “Microsoft Xbox” في 16 يونيو، وفوجئت عند استلام الطرد وفتحه بوجود الثعبان ملتصقًا بشريط التغليف.

ونشرت تانفي فيديو للثعبان داخل الطرد على منصة “إكس”، وأشارت إلى أنها محظوظة لأن الثعبان كان ملتصقًا بالشريط اللاصق، مما حال دون تعرضها للأذى.

وأعربت تانفي عن غضبها من رد فعل خدمة عملاء أمازون، حيث أبقوها في الانتظار لأكثر من ساعتين، مما اضطرها وزوجها للتعامل مع الموقف الخطير بأنفسهما في منتصف الليل.

ورغم حصولهما على استرداد لقيمة الطلب، إلا أن تانفي طالبت أمازون بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن الحادث الذي عرض حياتهما للخطر.

وردًّا على منشور تانفي على منصة “إكس”، قالت شركة أمازون: “نأسف للإزعاج الذي واجهته مع طلبك من أمازون، نود التحقق من هذا الحادث، يرجى مشاركة التفاصيل المطلوبة هنا، وسيعاود فريقنا الاتصال بك قريبًا”.

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