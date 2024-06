طرد “أمازون” يضع امرأة هندية في مواجهة ثعبان سام بدلًا من جهاز ألعاب

في حادثة غريبة ونادرة، تلقت امرأة من بنغالورو في الهند مفاجأة غير سارة داخل طرد أمازون الخاص بها، حيث وجدت ثعبانًا سامًا مختبئًا فيه.

وكانت تانفي قد طلبت وحدة تحكم “Microsoft Xbox” في 16 يونيو، وفوجئت عند استلام الطرد وفتحه بوجود الثعبان ملتصقًا بشريط التغليف.

ونشرت تانفي فيديو للثعبان داخل الطرد على منصة “إكس”، وأشارت إلى أنها محظوظة لأن الثعبان كان ملتصقًا بالشريط اللاصق، مما حال دون تعرضها للأذى.

